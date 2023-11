Die Restaurierung am Renaissance- Erker auf dem Mansfelder Schlossgelände steht kurz vor dem Abschluss. Was Bildhauer Arne Kästner während seiner Arbeiten entdeckte und was als nächstes auf dem Schloss gemacht wird.

Mansfeld/MZ. - Die längste Zeit stand ein Gerüst am Renaissance- Erker am Schloss Mittelort auf dem Mansfelder Schlossgelände. Bildhauer und Restaurator Arne Kästner will die Restaurierungsarbeiten am historischen Gebäudeteil in den nächsten Wochen beenden. „Zum Weihnachtsmarkt auf dem Schloss ist alles fertig“, kündigt er an.