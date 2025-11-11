Das Freizeitbecken im Hettstedter Stadtbad verzeichnet einen hohen Wasserverlust. Wie es in der Freizeiteinrichtung jetzt weitergeht.

Das Freibad in Hettstedt weist Schäden am Freizeitbecken auf und muss repariert werden.

Hettstedt/MZ. - Schlechte Nachrichten aus dem Freibad Hettstedt: Wie Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) mitteilt, wurde bei der Überprüfung des Bades am Saisonende festgestellt, „dass der Beckenkopf und die Schwallwasserrinne des Freizeitbeckens stark geschädigt sind und deshalb ein größerer Wasserverlust zu verzeichnen ist“.