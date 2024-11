Das Turnier der Hettstedter „Sons of Darts“zog mehr als 100 begeisterte Spieler in die Mehrzweckhalle „Am Wehr“ nach Großörner. Warum Profispieler Lukas Wenig vor Ort war und welchen Traum er zeitnah verwirklichen will.

Profispieler Lukas Wenig räumt bei Event der Hettstedter „Sons of Darts“ in Großörner ab

Beim Dartturnier in Großörner nahmen 127 Spieler teil. Darunter auch Profispieler Lukas Wenig (roter Pulli). Organisiert wurde das Event von den „Sons of Darts“ aus Hettstedt.

Großörner/mz. - Eine verrauchte Eckkneipe, Männer mit Bierbäuchen die Pfeile auf einen elektronischen Dartautomaten werfen. Dieses Stereotyp über den immer populärer werdenden Sport ist schon seit vielen Jahren nicht mehr zutreffend. Und doch gibt es noch etliche Leute, die genau das über den Dartssport denken. Wie fortschrittlich der Wettbewerbssport aber schon selbst auf Amateurniveau ist, haben am vergangenen Wochenende die „Sons of Darts“ aus Hettstedt erneut unter Beweis gestellt.

Finale erst in der Nacht

Bei der nunmehr fünften Auflage ihres alljährlichen Turnieres nahmen am Samstag insgesamt 127 Spieler aus den verschiedensten Bundesländern teil. Über die gesamte Halle verteilt stand rund 20 Steel-Darts-Anlagen und Punkte wurden über ein Tablet zusammengezählt. Übertragen wurde das Turnier zudem live über die Internetplattform YouTube.

Aus dem Kreis neben den Hettstedtern mit dabei waren unter anderem die Steelheads (zu Deutsch: Stahlköpfe) vom ASV Sangerhausen. Und auch hochrangige Prominenz fand den Weg in die Mehrzweckhalle „Am Wehr“ in Großörner. Darts-Profi Lukas Wenig vom amtierenden Deutschen Meister Karlsruher SC. Da seine Freundin Saskia selbst in der Region Dartsspielerin ist, hat er gerne für eine Teilnahme am Event zugesagt.

Sattes Preisgeld abgeräumt

Und für Lukas Wenig wurde es ein langer, aber erfolgreicher Turniertag. Denn das Finale ging erst gegen ein Uhr nachts zu Ende. Ganz oben auf dem Treppchen stand natürlich der Profi Lukas Wenig, der sein Finalspiel gegen den Hettstedter „Sons-of-Darts“-Akteur Tom Siegfried gewann.

Mit dem ersten Platz heimste Wenig nicht nur eine Trophäe ein, die von der Firma Naturstein Klossek aus Hettstedt angefertigt wurde, sondern auch ein Turnierpreisgeld von 450 Euro. Tom Siegfried bekam als Zweitplatzierter eine Prämie in Höhe von 250 Euro. Alexander Schulze-Kottwitz (SV Roschütz, Sachsen) und Erik Stockmann (Prosigker Darts Club, Landkreis Bitterfeld-Wolfen) teilten sich den jeweils dritten Platz und bekamen je 100 Euro.

Nahender Auftritt im Ally Pally

Der gebürtige Münchhausener (Marburg-Biedenkopf) Lukas Wenig sagte während des Turniers: „Die drei Stunden Fahrt haben sich gelohnt. Es macht Spaß, mit so vielen anderen Begeisterten zusammenzuspielen. Und es ist schön zu sehen, wie der Sport im Amateurbereich wächst.“

Und Lukas Wenig hat in den kommenden zwei Jahren noch viel vor und gibt im Gespräch einen exklusiven Einblick: „Ich habe in diesem Jahr die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im berühmten Ally Pally in London knapp verpasst. Aber in den kommenden zwei Jahren soll das definitiv klappen und dann bin ich überall im Fernsehen zu sehen.“ Und ein Unbekannter ist Lukas Wenig auf der großen Dartsbühne nicht mehr, hat er doch schon Größen wie beispielsweise den Engländer und Weltmeister von 2018 Rob Cross besiegt.

Großer Dank an die Sponsoren

Für große Begeisterung sorgte das Event in Großörner auch bei Marcus Winter, Präsident der „Sons of Darts“. Im Zuge des alljährlichen Turniers sagte er im Gespräch: „Es ist schön zu sehen, wie das Turnier angenommen wird. Aber ohne die tatkräftige Unterstützung unserer Sponsoren aus Hettstedt und Umgebung wäre das nicht möglich gewesen.“