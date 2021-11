Hettstedt/MZ - Bei einer Verkehrskontrolle am Lichtlöcherberg in Hettstedt hat die Polizei am Mittwoch einen Schwarzfahrer ertappt. Der 40-Jährige konnte keinen Führerschein vorlegen, weil er ihm bereits 2019 entzogen worden war. Nun wird gegen den Mann ermittelt, so die Polizei.