Tampa - Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm und die Florida Panthers haben mit einem ungefährdeten Auswärtssieg die zweite Playoff-Runde in der nordamerikanischen Profiliga NHL erreicht. Der Titelverteidiger gewann das fünfte Spiel der Serie bei den Tampa Bay Lightning mit 6:3. Matchwinner war der Finne Eetu Luostarinen, der einen Treffer selbst erzielte und drei weitere Tore auflegte.

Sturm gelang in gut acht Minuten auch in seiner fünften Playoff-Partie für die Panthers kein Scorerpunkt. Der gebürtige Augsburger war erst im März zum amtierenden Stanley-Cup-Sieger gestoßen, der das „Battle of Florida“ gegen Tampa Bay bereits auf dem Weg zum Titel im Vorjahr für sich entschieden hatte.

In der zweiten Runde könnte es zu einem deutschen Duell mit Tim Stützle kommen. Dafür müsste der Viersener mit den Ottawa Senators allerdings beide noch ausstehenden Partien gegen die Toronto Maple Leafs gewinnen.

Derweil zogen auch die Washington Capitals in die nächste Runde ein. Das Team um den Ausnahmestürmer Alexander Owetschkin setzte sich ebenfalls in fünf Partien gegen die Montreal Canadiens durch und trifft nun auf die Carolina Hurricanes. Owetschkin, seit wenigen Wochen der erfolgreichste NHL-Torschütze in der Geschichte, hatte das entscheidende 4:1 mit seinem vierten Treffer in den diesjährigen Playoffs eröffnet.