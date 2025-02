Vierstellige Summe erbeutet Polizei fahndet in Sandersleben mit Hubschrauber nach Einbrecher und bittet um Hinweise

Ein Unbekannter ist Montagmittag in ein Wohnhaus in der Sanderslebener Badegasse eingestiegen und hat dort eine vierstellige Bargeldsumme erbeutet. Was bisher in dem Fall bekannt ist.