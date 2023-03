Nach der Schließung der Notaufnahme in Hettstedt verzeichnet die Ameos-Klink in Aschersleben ein erhöhtes Patientenaufkommen. Wie damit umgegangen wird.

Die Notaufnahme in der Helios-Klinik in Hettstedt wurde Ende 2022 geschlossen.

Helbra/MZ - Die Schließung der Notaufnahme in der Helios-Klinik in Hettstedt zum Jahresende wirkt sich auf die Arbeit der Notfallversorgung der Ameos-Klinik in Aschersleben aus. Krankenhausdirektor Manuel Bäuerle machte auf diese Entwicklung in einer Patientenveranstaltung in Helbra aufmerksam.