Die Midewa investiert 650.000 Euro in eine neue Leitung zwischen Siersleben und Welfesholz. Das Verlegen der Leitungen hat auch die Mitarbeiter begeister: Wie bei den Arbeiten vorgegangen wurde.

Welfesholz/MZ. - Es ist die normalste Sache der Welt, den Wasserhahn aufzudrehen, und dann sprudelt das erfrischende Nass aus dem Hahn. Hinter den Kulissen passiert aber eine Menge, damit das auch wirklich so ist und bleibt. So investierte der Wasserversorger Midewa jetzt rund 650.000 Euro in eine zusätzliche Einspeisung im Mansfelder Raum.