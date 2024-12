Hettstedt/MZ. - Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat im Dezember eine neue Richtlinie zur Gewährung der Kosten der Unterkunft (KdU) veröffentlicht. Was bei den Vermietern im Kreis für Entsetzen sorgt. „Die drängen uns hier was auf, was wir überhaupt nicht halten können“, sagt Steffi Rieger. Sie ist Vermieterin im Raum Hettstedt und hat bereits in den sozialen Netzwerk in einem Video unter dem Titel „Weihnachten 2025 im Pappkarton“ auf das Problem aufmerksam gemacht. „Wir werden eine unwahrscheinlich hohe Quote an Obdachlosigkeit haben“, mahnt sie in dem Video.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.