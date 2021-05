Nach großangelegter Suche: Polizei spürt flüchtigen Gewalttäter auf

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen flüchtigen 38-Jährigen bei Gerbstedt aufgespürt und vorläufig festgenommen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen sagte, war der Mann seit Dienstag unter anderem auch mit einem Hubschrauber gesucht worden, nachdem er einen anderen Mann während eines Streits schwer verletzt hatte und anschließend geflüchtet war. An der Suche war zudem ein Fährtensuchhund und mehrere Polizeibeamte in der Stadt im Einsatz.



Der ebenfalls 38 Jahre alten Geschädigte hatte bei dem Angriff mit einem Messer und einem Werkzeug eine blutende Verletzung am Kopf sowie eine Stichverletzung an der Hand erlitten. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Der Täter konnte gegen 3.40 Uhr in Gerbstedt vorläufig festgenommen werden und befindet sich in Gewahrsam. (mz/mad)