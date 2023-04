Aus vielen Ecken Deutschlands werden am 29. April ehemalige Mitglieder des des Akkordeonorchesters der Musikschule-Fröhlich in Heiligenthal anreisen.

Symbolfoto - Auftritt der Musikschule Fröhlich beim 2. Fest der Vereine in Heiligenthal.

Heiligenthal/MZ - Musik verbindet und überwindet auch Distanzen. Das zeigt die geplante Zusammenkunft von ehemaligen Mitgliedern des Akkordeonorchesters der Musikschule-Fröhlich in Heiligenthal. „Es ist wie eine Art Klassentreffen. Manche kommen extra aus Berlin oder Tübingen“, so Mario Dziallas, Leiter der Musikschule.

Denn natürlich würden viele Jugendliche, die in der Schulzeit in der Einrichtung ein Instrument erlernten, nach dem Abschluss die Heimat verlassen. Zu vielen halte Dziallas aber auch nach der musikalischen Ausbildung Kontakt. „So entstand auch die Idee, mal ein ehemaligen Treffen zu planen“. Die Resonanz sei groß. Um die 40 Anmeldungen gäbe es schon.

Erinnerung an Orchesterreisen geplant

Geplant ist für das Treffen am 29. April eine kleine Reise in die Vergangenheit. „Wir haben alte Bilder herausgesucht und wollen uns die dann gemeinsam ansehen“. Denn neben dem wöchentlichen Unterricht in der Lern-Einrichtung habe es auch viele tolle Orchesterreisen gegeben.

„Wir waren in Griechenland, Tschechien oder Ungarn“, so Dziallas. Auch die Trainingslager in den Sommerferien haben die Musikanten stark verbunden.

Natürlich sei auch gemeinsames Musizieren geplant. „Ich habe aber schon von manchen gehört, dass sie über zehn Jahre kein Akkordeon in der Hand hatten. Das wird also spannend“. Start ist 14 Uhr. Danach stehe vor allem das gemeinsame Miteinander im Vordergrund.