Mülltonnenbrand in Hettstedt: Betrunkener Schaulustiger greift bei Löscharbeiten Polizei an

Großörner/MZ - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.50 Uhr ist es in der Ascherslebener Straße in Hettstedt zu einem ein Müllcontainerbrand gekommen. Dabei wurde laut den Beamten ein in der Nähe geparkter Pkw beschädigt. Die Feuerwehr löschte.

Die Polizei hatte indes mit einem alkoholisierten 36-jährigen Schaulustigen zu tun, der gegenüber Anwohnern und auch der Polizei aggressiv auftrat. Der Aufforderung sich zu entfernen kam der Mann nicht nach, versuchte schließlich einen Polizeibeamten körperlich anzugreifen und ließ sich nicht beruhigen. Letztlich nahmen ihn die Beamten fest und er verbrachte die Nacht in polizeilichem Verhinderungsgewahrsam. Außerdem bekam er eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.