Die Kupferhöfe starten in Hettstedt zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt.

Mitstreiter für „Advent in den Kupferhöfen“ in Hettstedt gesucht

Bei „Advent in den Kupferhöfen“ gibt es Einblicke in die Höfe und einen bunten Mix aus Musik und kulinarischen Köstlichkeiten .

Hettstedt/MZ. - Die ersten Eckdaten stehen fest: „Advent in den Kupferhöfen“ wird am Freitag, 20. Dezember, von 17 bis 23 Uhr in Hettstedt stattfinden. Darauf haben sich die Höfebetreiber und der Heimatverein Hettstedt als Veranstalter bei einer ersten Anlaufberatung geeinigt.