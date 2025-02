Der Polizei wurden Einbrüche in Benndorf und Großörner gemeldet. Sie trifft in der Nähe auf drei junge Tatverdächtige. Einer von ihnen ist verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Großörner/MZ. - Mehrere Einbrüche haben die Polizei am vergangenen Wochenende im Landkreis beschäftigt. So waren zunächst zwei Einbrüche in einen derzeit ungenutzten Imbiss sowie in ein Lebensmittelgeschäft in der Mansfelder Straße in Großörner am Samstagmorgen den Beamten gemeldet worden.

Einer Presseinformation zufolge wurden in diesem Zusammenhang drei junge Tatverdächtige – zwei jeweils 16 Jahre und einer 24 Jahre alt – kurz nach sechs Uhr aufgegriffen. Sie waren zu Fuß in Richtung Hettstedt unterwegs gewesen.

„Einer von ihnen hatte blutende Schnittwunden, die später in einem Krankenhaus behandelt wurden“, teilt Antje Hoppen, verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizeiinspektion Halle, mit.

Wie sich herausstellte, hatte sich der 16-Jährige die Verletzungen beim Ein- beziehungsweise Ausstieg durch die zerstörte Scheibe des Lebensmittelgeschäftes in Großörner zugezogen.

Diebstahl im Kosmetikstudio

Im Zuge der Überprüfungen fand die Polizei beim Trio weiteres Diebesgut. Es bestehe der Verdacht, dass weitere Einbrüche auf dessen Konto gehen, so Hoppen. Darunter soll ein Einbruch in ein Kosmetikstudio in der Gemeinde Benndorf vom vergangenen Freitag zum Samstag fallen, der am Samstag kurz nach halb vier Uhr morgens bemerkt worden war.

Unter anderem wurden dort ein Handy und ein Tablet gestohlen. „Insgesamt wird der Stehl- und Sachschaden allein bei dem Kosmetikstudio auf mehr als 7.000 Euro geschätzt“, heißt es.

Der 24-Jährige wurde nach Angaben der Polizei vorläufig festgenommen. Er sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die aufgenommenen Ermittlungen zu den Einbrüchen und Diebstählen dauern an.