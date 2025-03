Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Hettstedt wurde eine junge Frau verletzt.

Hettstedt/MZ - Ein Auto ist einer 18-Jährigen Hettstedt übers Bein gefahren. Wie die Polizei mitteilte, befuhr am Samstag gegen 13.34 Uhr ein Kleinwagen die Maxim-Gorki-Straße in Hettstedt in Richtung Heinrich-Mann-Weg. Nach dem Einbiegen in diese Straße überquerte dort eine Fußgängerin die Straße. Die Autofahrerin versuchte noch auszuweichen, es kam jedoch zum Zusammenstoß und die Passantin stürzte. Der Wagen fuhr hierbei mit einem Hinterrad über ein Bein der 18-Jährigen, so die Polizei. Die junge Frau kam verletzt in ein Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung.