Mieterverein schließt sein Büro in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Nun schließen sich die Türen endgültig: Der Mieterverein Aschersleben betreibt nach dem 31. Dezember 2021 sein Büro in der Carl-Christian-Agthe-Straße 25 in Hettstedt nicht weiter, teilt Rüdiger Metzschcker, geschäftsführender Vorsitzender des Mietervereins, mit. Das Hettstedter Büro gehörte seit der Auflösung des Hettstedter Mietervereins im Dezember 2020 zur Aschersleber Einrichtung und wurde seitdem als Außenstelle weiter betrieben. „Die Einnahmen haben die Kosten aber nicht mehr gedeckt“, begründet Metzschcker die Schließung.

Mieterverein in Hettstedt rechnet sich nicht

Der Mieterverein sei in einer gewissen Form auch ein wirtschaftliches Unternehmen und das müsse sich rechnen, führt der Vorsitzende weiter aus. Allerdings seien die Mitgliederzahlen in Hettstedt und deren Beiträge nicht ausreichend gewesen, um das Büro weiter finanziell betreiben zu können. Übernommen habe man in der Kupferstadt rund 80 Mitglieder (der Aschersleber Verein hat aktuell insgesamt 800).

In den vergangenen Jahren seit der Übernahme habe sich die Zahl in Hettstedt, bedingt durch das hohe Alter der Mitglieder, einiger Sterbefälle und zuletzt durch die Beitragsanpassung, weiter reduziert auf 59 Mitglieder. Künftig zahlen die Hettstedter statt der bisherigen Altbeiträge (zwischen 31 und 45 Euro), den aktuell geltenden Aschersleber Beitrag (78 Euro). Zum neuen Beitrag gehöre aber auch ein vereinseigener Rechtsschutz, den es in Hettstedt vorher nicht gab, erklärt Metzschcker die höheren Kosten. Ein neues Büro in Hettstedt zu eröffnen sei derzeit nicht angedacht, sagt Metzschcker. Dafür fehle es eben an Mitgliedern.

Die Mitglieder kommen übrigens nicht nur aus Aschersleben und Hettstedt, sondern auch aus Eisleben, Ballenstedt und Quedlinburg. Daher sei die Arbeit und der Kontakt per Telefon und online nichts Ungewöhnliches. Durch die Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Verordnungen habe sich das sogar noch verstärkt. „Aktuell arbeiten wir vorwiegend ohne Präsenztermin“, sagt Metzschcker. In Ausnahmefällen sind Termine vor Ort möglich.

Beratung rund um Miete

Der Mieterverein kümmert sich um die Interessen seiner Mitglieder, hilft bei Rechtsberatungen, steht mit Rat und Tat bei Themen wie Mieterhöhungen, Wohnungsmodernisierung, Auflösung eines Mietvertrages oder auch Wohnungsmängeln zur Seite. „50 Prozent der Arbeit sind die Betriebskostenabrechnungen“, sagt Metzschcker. Mit den Jahren habe sich auch der Grund, warum jemand Mitglied wurde, gewandelt. „Früher sind sie prophylaktisch zu uns gekommen, falls mal was ist. Heute kommen sie meistens schon mit richtigen Problemen“, so Metzschcker weiter.

›› Kontakt zum Aschersleber Mieterverein unter: mieterverein-asl@t-online.de oder telefonisch unter 03473/69 22. Der Verein ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar.