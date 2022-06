Mehrere Pkw kollidieren auf Supermarktparktplatz in Hettstedt miteinander

In den letzten Tagen sind mehrere Pkw auf einem Supermarktplatz in Hettstedt miteinander kollidiert.

Hettstedt/MZ - Wiederholt sind in den letzten Tagen Pkw auf Supermarktparkplätzen in Hettstedt kollidiert. Am frühen Donnerstagnachmittag übersah ein unbekannter Fahrer an der Feuerbachstraße beim Rückwärtsausparken ein hinter ihm fahrendes Auto.

Dieses stieß beim Zurücksetzen mit einem hinter im wartenden Wagen zusammen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, so die Polizei. Insgesamt rund 5.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz am Lindenweg. Hier übersahen zwei Pkw-Fahrer beim Rückwärtsausparken den jeweils anderen Wagen.