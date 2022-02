Liebesspiel zu laut: Mieter in Hettstedter Wohnhaus fühlen sich gestört - Streit und Anzeige

Hettstedt/MZ - In einem Mehrfamilienhaus in Hettstedt ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Streit zwischen Mietern gekommen. Grund war laut Polizei das zu laute Liebesspiel eines Pärchens in einer Wohung, durch das sich Nachbarn gestört fühlten.

Sie versuchten das dem beteiligten 28-Jährigen gegen 2 Uhr klarzumachen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann empfand genau das wiederum als Störung - deshalb kam es zum Wortwechsel und zu Drohungen gegenüber den klagenden Mietern. Gegen den 28-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei Anzeige wegen Bedrohung erstattet.