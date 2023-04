Das Quintett „Winds Aloft & Allied Wins“ des Orchesters der US Air Forces in Europe gibt im Kolpingwerk Hettstedt ein Konzert.

Foto: Orchester US Air Forces in Europe

Einige der Musiker des Orchesters der US Air Forces in Europe, die im Kolpingwerk Hettstedt auftreten.

Hettstedt/MZ - Besonderer Besuch in Hettstedt: Das Quintett „Winds Aloft & Allied Wins“ des Orchesters der US Air Forces in Europe gibt am Mittwoch, 19. April, 18 Uhr ein Konzert im Kolpingberufsbildungswerk. Die Musiker, die auf dem Luftwaffenstützpunkt im westpfälzischen Ramstein stationiert sind, präsentieren auf ihren Blasinstrumenten verschiedene Stücke aus den vergangenen Jahrzehnten - so wie die Klassiker „My Fair Lady“ aus dem gleichnamigen Film und „Oh, Lady be good“ von George Gershwins.