Kommt der Manager für Klimaschutz? - Hettstedt will Konzept erarbeiten

Hettstedt/MZ - Umweltfreundliche Transportmittel, energetische Sanierungen - das Thema Klimaschutz rückt Jahr für Jahr mehr in den Fokus. So auch in Hettstedt, wo die Ausschüsse derzeit darüber beraten, ob ein Klimaschutzmanager eingestellt und ein Klimaschutzkonzept für die Stadt erarbeitet werden soll. Bereits 2016 stand das Thema auf der Agenda und es erfolgte eine erste Vorberatung; doch aufgrund des defizitären Haushalts im darauffolgenden Jahr konnten keine Gelder bereitgestellt werden.

Nun aber habe die Stadt die Möglichkeit, eine hundertprozentige Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu erhalten, so die Beschlussvorlage.

Wobei Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) in den Ausschüssen deutlich machte, dass es in den Förderrichtlinien dennoch Einschränkungen gibt. Schreibtisch, Laptop und das Bürozimmer im Rathaus, dass der Klimamanager benötigt, wären nicht inbegriffen.

„Alle anderen Sachkosten wie Verbrauchsmaterialien aber schon, die werden gefördert“, sagte Fuhlert. Damit wollte er die Förderrichtlinie noch einmal verdeutlichen, da es zur Stadtratsvorlage auch einen Änderungsantrag der SPD-Fraktion gibt, die einen Beschluss nur unter einer hundertprozentigen Förderung der Personalstelle mit den dazugehörigen Sach- und Projektkosten sieht. Aufgrund der schlechten Haushaltslage - in diesem Jahr klafft ein Loch von 4,4 Millionen Euro in der Stadtkasse - sei das Vorhaben sonst nicht finanzierbar.

Die Stelle des Klimaschutzmanagers ist auf zwei Jahre befristet. In dieser Zeit soll der Ist-Stand der Stadt zum Thema erarbeitet und mindestens ein erstes Projekt angeschoben werden. Was das sein wird, stehe aber jetzt noch nicht fest, so Fuhlert.