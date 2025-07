Kaputte Straßen, verspätete Sperrmeldungen und Irrfahrten von Lkw-Fahrern sorgen für Ärger in Quenstedt

In Quenstedt gibt es zeitweise nur wenige Wege rein oder raus. Die Sperrungen wechseln sich hier ab.

Quenstedt/MZ. - Der Straßenärger in der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein ebbt nicht ab. Denn immer wieder ploppen neue Umleitungen und Sperrungen auf. Vor allem die Ortschaft Quenstedt ist zeitweise nur noch über ein oder zwei Zufahrten zu erreichen, statt der üblichen vier. „Der Sperrmarathon ist schon ein Problem, weil man hier fast abgeschnitten ist“, sagt Janet Klaus (SPD), Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde. Grund ist die B 180, die durch den Ort verläuft und an der quasi an allen Ecken und Enden gebaut wird.