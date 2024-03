Verwesende Kadaver in Mansfeld-Südharz Tierhalter in Heiligenthal nach Tierquälerei erneut kontrolliert - Was festgestellt wurde

Tierschützer hatten Verstöße gegen den Tierschutz in einem schafhaltenden Betrieb in Heiligenthal aufgedeckt. Was die Behörden bei der Nachkontrolle festgestellt haben und wie es im Fall von Wolferode weitergegangen ist.