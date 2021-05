Jutta Fischer zufrieden nach „Extra-Schicht“

Interims-Bürgermeisterin Jutta Fischer (SPD) an ihrem Arbeitsplatz in Stadtverwaltung der Einheitsgemeinde Gerbstedt

Gerbstedt

- Die vier Monate in Gerbstedt stecken Jutta Fischer (SPD) dann doch in den Knochen. „Machen wir uns nichts vor“, sagt die 68-Jährige. „Wenn das Bürgermeisteramt eine Berufung und kein Beruf ist, ist es logisch, dass es eine anstrengende Zeit war.“

Fest steht: Es war vor allem eine Zeit, die absolut nicht geplant war - und eher ungewöhnlich daherkam: Denn die langjährige Oberbürgermeisterin von Eisleben ist eigentlich seit April 2020 im Ruhestand.

Länger im Amt als geplant

Im Januar aber kam von Kommunalaufsicht und Gerbstedter Stadtrat die Bitte, kurzfristig als Verwaltungschefin in der führungslosen Einheitsgemeinde auszuhelfen: Der umstrittene Bürgermeister Bernd Hartwig (parteilos) war dort im Dienstverbot, wurde später gar abgewählt, eine Stellvertretung war krankheitsbedingt nicht nur Stelle.

Also sprang Fischer in Gerbstedt mit großem Helferinstinkt ein - und zwar ohne Bezahlung. Dass es nach Hartwigs Abwahl, der Bürgermeister-Neuwahl und der Stichwahl nun ganze vier Monate Arbeit geworden sind, war nicht geplant. „So klar war mir das am Anfang nicht“, sagt Fischer schmunzelnd. „Aber es ist doch selbstverständlich, etwas auch zu Ende zu machen.“

Wenn sie das Amt bei der Stadtratssitzung am Mittwoch an den gewählten Bürgermeister Ulf Döring (CDU) abgibt, steht derweil eine mehr als beachtliche Bilanz. Vor allem deshalb, weil Gerbstedt im vergangen Jahr aus den Negativschlagzeilen gar nicht herauszukommen schien.

Viele Baustellen erforderten hohes Arbeitspensum

Kein genehmigter Haushalt, geschlossene Freibäder im Sommer, heftiger Streit um die Grundschulen in Siersleben und Heiligenthal, die Kommunikation zwischen Verwaltung und Stadtrat zudem auf dem Tiefpunkt. Es gibt dankbarere Aufgaben, als den Bürgermeisterposten hier mal eben ehrenamtlich zu übernehmen. Für Fischer aber ist all das nach wie vor keiner Rede wert: „Es gab eine Notsituation, ich hab’ geholfen, mehr nicht.“

Dabei klingt „geholfen“ fast untertrieben, blickt man auf das Arbeitspensum in den vier Monaten: Unter Fischers Leitung wurde ein Haushalt ausgearbeitet, beschlossen und genehmigt, die Freibäder können - so Corona will - im Sommer wieder öffnen, zudem wurde etwa die geplante Privatschule in Siersleben auf den Weg gebracht, und auch die Ratssitzungen laufen konstruktiv und sachlich, waren dank Fischer oft sogar unterhaltsam. „Es ist auch ein bisschen was herumgekommen in der Zeit“, sagt sie bescheiden.

Positiv hervor hebt Fischer die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Stadtrat, durch die es etwa wieder einen genehmigten Haushalt gebe. In bester Erinnerung blieben auch die täglichen Fahrten von Eisleben nach Gerbstedt. „Ich werde die schöne Landschaft vermissen.“

Freude auf den Ruhestand

Doch es gibt auch negative Erkenntnisse, die Fischer nun offen ausspricht. „Ich musste leider feststellen, dass Gerbstedt noch nicht zu einer Einheitsgemeinde zusammengewachsen ist.“ Das zeigten zum einen die Wahlergebnisse. „Und man spürt es auch.“ Sozialen Frieden herzustellen bleibt daher künftig eine Hauptaufgabe.

Geärgert hätten sie auch Anfeindungen in sozialen Netzwerken, nach denen sie etwa „nichts gemacht“ und „nur Kaffee gesoffen“ habe. „Der Umgang mancher Leute über Facebook hat mich unwahrscheinlich betroffen gemacht“, gibt Fischer zu. Ein positives Gesamtfazit zu ihrer „Extra-Schicht“ in Gerbstedt zieht sie dennoch.

Nun aber freut sie sich verdientermaßen auf den Ruhestand mit ihrem Mann. „Alles, was wir nachholen können, müssen wir nachholen“, sagt Fischer. Dabei kam etwa die Gartenarbeit zuletzt viel zu kurz. „Der Garten sieht wirklich nach Katastrophe aus, das habe ich selbst eingesehen.“

Ehrenamtlich engagieren wird Fischer sich derweil auch in Zukunft, etwa in der Hospizarbeit. Im Kreistag will sie ebenfalls aktiv bleiben. Eine große Abschiedszeremonie an diesem Mittwoch aber möchte sie nicht. „Ich bin sang- und klanglos gekommen, und so gehe ich auch wieder.“ (mz)