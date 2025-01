Für das Theaterstück „Zeiten-Sprünge“ werden in Hettstedt noch Darsteller gesucht. Das Stück führt durch die Geschichte der Stadt und wird am 5. April gezeigt.

Hettstedt/MZ. - Wer einmal im Rampenlicht stehen und in eine andere Figur schlüpfen möchte, hat in Hettstedt dazu die Chance. Denn zum Auftakt des landkreisweiten Jubiläums „825 Jahre Bergbau in MSH“ am 5. April ist in Hettstedt eine Veranstaltung geplant, bei der das Theaterstück „Zeiten-Sprünge“, das die Geschichte Hettstedts von ihren Anfängen bis in die Gegenwart abbildet, aufgeführt wird. Wie Hettstedts Stadtsprecherin Christin Saalbach mitteilt, soll das Stück bei gutem Wetter auf dem Marktplatz aufgeführt werden, bei schlechtem Wetter im Ratssaal.