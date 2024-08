In Sandersleben und Sylda veranstaltet die Verwaltung im Oktober zwei Zukunftswerkstätten - Was dahinter steckt

Der Sitz der Arnsteiner Stadtverwaltung in Quenstedt - hier wird das neue IGEK entwickelt.

Quenstedt/MZ. - Auf dem Weg zum neuen IGEK für die Stadt Arnstein folgen nun die weiteren Schritte. In Sandersleben und Sylda veranstaltet die Verwaltung im Oktober zwei Zukunftswerkstätten, bei denen die Bürger eingeladen sind, sich vor Ort an der Ideenkonzeption zu beteiligen. Das IGEK ist das Integrierte Gemeindliche Entwicklungskonzept, in dem die Leitlinien für die zukünftige Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile festgehalten sind.