In Gerbstedt und Augsdorf sollen 2022 die Freibäder öffnen

Das Freibad in Gerbstedt

Gerbstedt/MZ - Die beiden Freibäder in der Einheitsgemeinde Gerbstedt sollen in diesem Sommer regulär öffnen. Das bekräftigte Gerbstedts Bürgermeister Ulf Döring (CDU). „Die Eröffnung der Bäder ist fest eingeplant“, sagte Döring über die beiden Standorte in Augsdorf und Gerbstedt.