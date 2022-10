In der Grundschule Sandersleben findet ein besonderes Turnhallenprojekt statt

Sandersleben/MZ - In der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Grundschule in Sandersleben stehen Bänke, Hocker und Turngeräte zu einem Parcours aufgebaut. Die Kinder balancieren und flitzen über und um die Hindernisse. Und haben sichtlich Spaß an der besonderen Sportstunde. „Im Vordergrund steht auch der Spaß an der Sache. Die Kinder sollen ohne Leistungszwang mit einfachen Gleichgewichts- und Koordinationsaufgaben konfrontiert werden“, sagt Ergotherapeut Holger Weiß aus Aschersleben. Er leitet den zehnwöchigen Kurs an der Grundschule, der weniger Sportunterricht und mehr „Sporthallenerlebnisstunde“ ist, wie Weiß es selbst nennt.