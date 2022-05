In der Anne-Frank-Schule in Hettstedt steht eine Valentinsbox

Hettstedt/MZ - Bereits die Beatles riefen mit ihrem Lied „All you need is love“ zur glücklichen Zweisamkeit auf. Und auch in der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt dreht sich in dieser Woche alles ums Thema Liebe. Klar, der Valentinstag steht bevor und beflügelt so manche Gefühle. Wer diesen nun Ausdruck verleihen möchte, kann das in Form von Liebespostkarten tun, die dann in einer eigens dafür aufgestellten Box in der Schule gesammelt werden. „Jemanden etwas Nettes zu sagen, ist das, was uns gerade an vielen Stellen fehlt und was aktuell zu kurz kommt“, sagt Patricia Weidner, Lehrerin an der Ganztagsschule. Sie hatte die Idee für die Aktion.

Den mit Liebesbotschaften bemalten Kasten hatte Weidner bereits zu Hause. Der war nämlich für ihre eigene Hochzeitsfeier gedacht, wie sie erzählt. Coronabedingt viel die Feier aber aus, der Kasten sollte dennoch seinen Liebeszweck erfüllen. Somit haben nun die Schüler und Schülerinnen bis Ende dieser Woche die Möglichkeit, eine nette Botschaft auf eine der Karten zu schreiben. Dabei ginge es nicht nur um die große Liebe oder gar das Verkuppeln von Schülern, sagt Weidner. „Man kann auch seiner besten Freundin ein paar liebe Worte schreiben.“

Eigens für die Valentinsaktion hat Lehrerin Patricia Weidner Liebespostkarten besorgt, die beschriftet und in die Box geworfen werden können. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Damit die Botschaften am Ende auch die richtigen Personen empfangen, sollen der Name und die Klasse auf die Karten geschrieben werden. Am Montag nach den Ferien, also am 21. Februar, verteilt Weidner dann die Karten an die jeweiligen Schüler und Schülerinnen. „Damit jeder eine nette Botschaft und ein kleines Lächeln kriegt“, sagt die Lehrerin.