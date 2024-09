In den alten Edeka-Markt in Leimbach soll wieder Leben einziehen - Was sich der Verwalter wünscht

Mansfeld/MZ. - Der letzte Kunde ging vor mehreren Wochen im inzwischen geschlossenen kleinen Edeka-Markt in Leimbach einkaufen. Die Zukunft der Immobilie in der Friedrichsstraße ist seitdem ungewiss. Eines steht fest: Der Inhaber aus Berlin möchte, dass so schnell wie möglich wieder Leben in das Objekt einzieht.