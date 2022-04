Im Zickzack durch Hettstedt - Ab dem 27. Oktober steht die nächste Vollsperrung im Zentrum an

Das Haus Nummer 29 am Johannistor in Hettstedt wird abgerissen. Dafür muss die Kreuzung für den Verkehr vollgesperrt werden und ist somit eine weitere Baustelle, die in den kommenden Wochen für Stau sorgt.

Hettstedt/MZ - Im Schritttempo geht es von Ampel zu Ampel und von Stau zu Stau: Wer dieser Tage durch Hettstedt fahren muss, braucht viel Geduld und Zeit. Und noch mehr ab dem 27. Oktober, wenn die nächste Vollsperrung ansteht. Dann wird der Kreuzungsbereich am Johannistor/ Sanderslebener Straße für den Verkehr dichtgemacht - voraussichtlich bis 8. Oktober. Danach folgt eine weitere zweiwöchige Teilsperrung. Der Grund sind Abrissarbeiten an einem Haus, das direkt an der Straße steht. Bereits in dieser Woche kam es deswegen zu einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn samt neuer Ampelregelung.