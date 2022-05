Hoher Schaden nach Einbruch bei Juwelier in Hettstedt

Hettstedt - Schaden im fünfstelligen Bereich haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Hettstedt angerichtet. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, waren die Diebe gegen drei Uhr in das Geschäft am Markt eingedrungen. Sie nahmen große Mengen Uhren und Schmuck mit. Nach der Tat sollen sie mit einem Fahrzeug in Richtung Gerbstedt geflüchtet sein. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen.

