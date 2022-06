Hilferuf von Eltern aus Mansfeld: Es gibt zu wenig Lehrer

Tageweise Schulausfall stehen an der Sekundarschule in Mansfeld auf der Agenda, denn es gibt zu wenig Lehrer. Eltern machen sich Sorgen, um die Bildung ihrer Kinder und schrieben ans Kultusministerium und ans Landesschulamt.

Ganz normalen Präsenzunterricht an allen Tagen der Woche wünschen sich die Eltern für ihre Kinder an der Sekundarschule Mansfeld.

Mansfeld/MZ - Mal eine Stunde Ausfall zu haben, das klingt doch wie Musik in Schülerohren. Aber ist es auch dann noch lustig und erstrebenswert, wenn die Ausfallstunden zur Regel werden, so wie an der Sekundarschule „Martin Luther“ in Mansfeld? Mit einem schriftlichen Hilferuf wendete sich Antje Ziehme im Namen aller Eltern der Klasse 5b der Sekundarschule Mansfeld ans Kultusministerium von Sachsen-Anhalt und ans Landesschulamt.