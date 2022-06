Hilfe aus allen Bereichen: Hettstedter Schüler engagieren sich für Geflüchtete aus der Ukraine

Hettstedt/MZ - Die Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten aus der Ukraine hält weiter an und auch in Hettstedt wird tagtäglich an allen Ecke gesammelt, gespendet und unterstützt. So wie am Humboldt-Gymnasium, wo der Schülerrat zu einer gemeinsamen Spendenaktion für die Kinder der Ukraine aufgerufen hat. „Innerhalb einer Woche kamen 2.900 Euro zusammen“, berichtet Ines Voigt, Vertrauenslehrerin am Gymnasium, stolz. Schüler, Lehrer und Eltern beteiligten sich daran und das Geld wurde Anfang dieser Woche auf ein Spendenkonto überwiesen.

