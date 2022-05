Hettstedts Stadtrat sucht zukunftsfähige Lösung für die Friedhöfe

Halbanonyme Grabstätten auf dem Friedhof in Hettstedt in der St. Jakobistraße.

Hettstedt/MZ - Der Grundsatzbeschluss der CDU/BSH/Feuerwehr-Fraktion über die Entwicklung der Friedhöfe in Hettstedt wird in den kommenden Wochen in den Ausschüssen der Stadt weiter diskutiert. Das ist das Ergebnis der Stadtratssitzung am Dienstagabend, wo jener Beschluss bereits auf der Tagesordnung stand.