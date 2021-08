Hettstedter Stadtrat berät über Marktrettung und über Friedhofspläne

Hettstedt/MZ - Friedhöfe, Sondernutzungsgebühren und Warenversorgung: Auf den Tagesordnungen der Hettstedter Ausschüsse, die in der kommenden Woche tagen, stehen jede Menge neue Beratungs- und Informationsvorlagen. Den Anfang macht der Bauausschuss am Dienstag, 31. August, um 17 Uhr. Dann wird sich das Gremium mit der künftigen Ausrichtung der Friedhöfe auseinandersetzen. Die Stadtverwaltung hat dazu ein mehrseitiges Diskussionspapier mit Hintergrundinformationen und Nutzungszahlen für die sieben Friedhöfe erstellt.

Des Weiteren soll die Satzung über die Gebühren für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten beraten werden. Die beiden Tagesordnungspunkte stehen ebenfalls im Finanzausschuss am Mittwoch, 1. September, und im Schul-, Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss am Donnerstag, 2. September, auf dem Plan. Letzterer hat aber noch einige weitere Punkte zu bieten: Die Stadtratsfraktion Die Linke sowie die SPD-Fraktion haben Anträge eingereicht, um die Stadtverwaltung zu beauftragen, einen geeigneten Nachfolger für den Real-Markt im Einkaufszentrum „Mansfeld-Center“ zu finden.

Unklare Zukunft des Hettstedter Real-Marktes

Nachdem die Metro-Gruppe als Mutterkonzern die Märkte der Real GmbH im vergangenen Jahr an den russischen Investor SCP verkauft hatte, wurden bereits einige der fast 300 Marktstandorte geschlossen. Auch in Hettstedt hat man die Sorge, dass es so enden wird. In einer Liste hat die Real GmbH erst Mitte August den aktuellen Stand zu Schließungen oder Verkäufen der Märkte an andere Unternehmen veröffentlicht. Hettstedt ist nicht dabei. „Für Standorte, die sich nicht in dieser Übersicht finden, gibt es noch keine kommunizierbare Entscheidung“, schreibt Real dazu.

Im Kulturausschuss, der nicht wie die anderen Sitzungen im Ratssaal, sondern in der sanierten Novalisgrundschule stattfindet, wird außerdem zum Ablauf des Festwochenendes anlässlich des Stadtjubiläums informiert, zum aktuellen Stand beim Schulschwimmen, zum Kooperationsvertrag der Stadt Hettstedt mit der Polizei und zum Konzept der Kinder- und Jugendarbeit in Verbindung mit dem Haus der Jugend.