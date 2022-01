Hettstedter Spielmannszug unter letzten fünf Vereinen bei E-Center-Aktion

Der Hettstedter Spielmannszug Blau-Weiß 1919 will bei der E-Center-Aktion in Aschersleben Geld gewinnen, um an Wettbewerben - wie hier bei der Landesmeisterschaft - teilnehmen zu können.

Hettstedt/MZ - „Wir hoffen, dass wir Glück haben und viele Leute mitmachen und für uns abstimmen“, sagt Mathias Kaczmarek, Vorsitzender des Hettstedter Spielmannszugs Blau-Weiß 1919, und wirbt zugleich um jede Stimme. Denn die Musiker nehmen derzeit am Vereinswettbewerb des E-Centers in Aschersleben teil.

Unter dem Titel „Pfandtastisch 2022“ werden Pfandbons im Markt gesammelt, die dann einem auserwählten Verein gespendet werden. Die Hettstedter hatten von der Aktion gehört und sich auf der Facebookseite des Markts beworben, erzählt Kaczmarek. „Bei einer Verlosung wurden fünf Vereine gezogen und wir hatten Glück und waren mit dabei“, sagt er.

Aschersleber Markt sammelt Pfandbons für Vereinsunterstützung

Im Detail sieht der Wettbewerb wie folgt aus: Auf der Facebookseite des E-Centers Aschersleben sind die fünf Vereine, die um den Sieg kämpfen, in einem Beitrag veröffentlicht. Die Leute sind nun aufgerufen, unter diesem Beitrag für ihren Favoritenverein abzustimmen. Wer am Ende die meisten Stimmen bekommt, ist der Gewinnerverein. Bis 24. Januar läuft die Aktion. Am 1. Februar wird der Markt auf seiner Facebookseite den Sieger bekanntgeben. Danach werden über mehrere Monate im Markt selbst die Pfandbons gesammelt und die Endsumme an den Siegerverein überreicht.

Und beim Hettstedter Spielmannszug wird das Geld dringend in der Vereinskasse benötigt. „Es war ja nicht möglich, in letzter Zeit viel einzuspielen“, sagt Kaczmarek. Die Musiker verdienen vor allem mit Auftritten bei Stadtfesten und Veranstaltungen ihr Geld. Davon wiederum werden die Teilnahmen an Wettbewerben mitfinanziert. 2020 und 2021 haben zwar coronabedingt kaum welche stattgefunden, doch für dieses Jahr stehen bereits Termine fest. Und die Hettstedter sind gewillt, ihr Können dort unter Beweis zu stellen. Traditionell steht im Juli die Europameisterschaft in Rastede (Niedersachsen) auf dem Plan.

Internationale Wettbewerbe stehen auf der Agenda

Und bereits am Pfingstwochenende wartet in Belgien ein internationaler Wettbewerb für Showbands. „Das ist sowas wie die Olympischen Spiele für Spielleute“, schwärmt Kaczmarek. Hierfür kann man sich nicht vorab qualifizieren, sondern bekommt direkt eine Einladung, die die Hettstedter bereits in der Tasche haben. Dabei liegt der Fokus der musikalischen Darbietung mehr auf ausgefallenen Showelementen als auf klassischen Märschen. Bei der Weltmeisterschaft 2019 in Kanada kamen die Hettstedter schon einmal in den Genuss, diese Form zu testen und hatten Gefallen daran gefunden.

Die Blau-Weißen studieren dafür aktuell die Musiktitel ein, sagt Kaczmarek. Sobald es das Wetter zulässt, soll auch auf dem Reitplatz das Training für die Märsche starten. Übungsrunden in einer Turnhalle wären zwar erlaubt, aber aufgrund der Vorgaben zur 2G-Regelung könnten nicht alle Mitglieder teilnehmen, erklärt Kaczmarek. Damit wenigstens die musikalischen Proben stattfinden können, habe man sich im Verein geeinigt, dass sich vorab alle Mitglieder testen lassen, ergänzt er.