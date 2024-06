Mit ganz viel Neuem am Start Hettstedter Spielmannszug „Blau-Weiß“ 1919 bei der Weltmeisterschaft der „Marching Show Bands“ am Start

Der Hettstedter Spielmannszug „Blau-Weiß“ 1919 tritt am kommenden Wochenende bei der Weltmeisterschaft an. Wie sich die Musiker vorbereitet haben und was sich verändert hat.