Hettstedt/MZ. - „Wir als Kita haben uns auf die Fahne geschrieben, neue Bewegungsangebote zu schaffen“, sagt Clemens Kretschmer, stellvertretender Leiter der Kita „Weltentdecker“ in Hettstedt, und verweist auf die jüngsten Zahlen des Gesundheitsberichts des Landkreises Mansfeld-Südharz. Demnach sind 18,8 Prozent der Kinder im Kreis übergewichtig, was in Sachsen-Anhalt trauriger Höchstwert ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.