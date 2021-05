Hettstedt: Supermarkt wegen Schneemassen auf Dach geschlossen

Der Real-Supermarkt in Hettstedt ist auch am Dienstag noch gesperrt geblieben. Auf dem Dach hatten sich seit dem Wochenende Unmengen an Schnee angesammelt, die drohten die Decke einstürzen zu lassen. Am Montagmittag musste der Supermarkt daraufhin geräumt und gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Hettstedt und Walbeck waren vor Ort, um die Schneemassen vom Dach zu entfernen.

„Es zeigte sich jedoch schnell, dass die personelle und technische Ausstattung der Hettstedter Wehr dieser Aufgabe nicht gewachsen ist“, sagt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) dazu. Etwa 10.000 Quadratmeter groß sei die Dachfläche, die Einsatzkräfte schafften mit den Schneeschiebern aber nur rund 40 Quadratmeter pro Stunde zu befreien. Zudem gab es auch immer wieder andere Einsatzort - Unfälle, Brände - die durch die Feuerwehren abgesichert werden mussten. Deswegen hat Fuhlert den Kontakt zum THW aufgenommen, „um Hilfe für den Markt zu organisieren“, wie er sagt.

Aber auch das Hilfswerk sei an mehreren Brennpunkten im Kreis bereits im Einsatz. Einen genauen Zeitpunkt für den Einsatz im real-Markt und wann dieser wieder für die Kunden geöffnet werden kann, könne man daher noch nicht nennen, so Fuhlert. (mz)