Hettstedt sucht etwa 40 Interviewer - Erhebungsstelle braucht Mitarbeiter

Hettstedt/MZ - Alle zehn Jahre gibt es in der Bundesrepublik eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung, den sogenannten Zensus. Für statistische Zwecke werden dazu stichprobenartig Haushalte ausgewählt, auch in Mansfeld-Südharz. Für den Zensus werden alle Menschen ermittelt, die an der ausgewählten Anschrift wohnen. Sogenannte Erhebungsbeauftragte suchen dann diese Menschen auf und befragen diese kurz.

Auch in Hettstedt werden jetzt etwa 40 Interviewer gesucht, die genau mit dieser Aufgabe betraut werden sollen. Die Befragten sind laut Zensusgesetz verpflichtet, an den Interviews teilzunehmen.

Für die Organisation sind örtliche „Erhebungsstellen“ zuständig. Eine solche Stelle wurde kürzlich in Hettstedt eröffnet. Zur Durchführung des Zensus von Mitte Mai bis Ende Juli 2022 in Stadt Arnstein, Stadt Gerbstedt, Stadt Hettstedt und Stadt Mansfeld werden die Mitarbeiter gebraucht. Sie führen kurze Befragungen vor Ort bei bis zu 100 Personen durch, war von Pressesprecherin Christin Saalbach zu erfahren. „Dafür werden die Interviewer im März und April 2022 in einer eintägigen Schulung vorbereitet.“

Interviewer müssen volljährig sein, in Deutschland wohnen und über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen. Vorausgesetzt werden auch Verschwiegenheit und Zuverlässigkeit sowie ein freundliches Auftreten. Die Interviewer sollen dabei flexible Arbeitszeiten haben, die sie selbst bestimmen können und werden in ihrer Arbeit von der Erhebungsstelle betreut und unterstützt, so Saalbach. Außerdem würden sie eine „attraktive Aufwandsentschädigung“ erhalten, heißt es.

Wer interessiert sei, könne sich jetzt als Interviewer vormerken lassen. „Unser Formular können Sie auf der Website der Stadt Hettstedt und im Bürgerbüro finden“, so die Pressesprecherin. „Wir setzen uns bald mit den Bewerbern in Verbindung.“

Bei Fragen kann man sich an Zensus 2022, Erhebungsstelle Hettstedt, Markt 1-3 in 06333 Hettstedt unter der Rufnummer 03476/801-180 oder -181 und per Mail hettstedt@ehst.sachsen-anhalt.de wenden.