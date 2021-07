Hettstedt plant eine Schlechtwettervariante für die Aufführung des Theaterstücks ein

Hettstedt/MZ - Für die Aufführung des Theaterstücks „Die Fahne von Kriwoj Rog“, die an diesem Freitag um 19 Uhr auf den Markttreppen in Hettstedt stattfinden soll, hat die Stadtverwaltung eine Schlechtwettervariante in der Hinterhand. Wie Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) informiert, werde man die Aufführung dann in den Ratssaal verlegen.

Da es sich dann um eine Veranstaltung in einem Inneraum handle, müssen die Besucher aufgrund der geltenden Coronabestimmungen eine der 3-G-Regeln erfüllen: Also entweder einen Negativtest vorweisen, vollständig geimpft sein oder einen Nachweise über die Genesung einer Coronaerkrankung erbringen. Die Stadtverwaltung wird Tests zur Selbstanwendung bereithalten, sagt Fuhlert. Der Eintritt zur Theateraufführung ist kostenlos. Außerdem sei das Platzangebot im Ratssaal begrenzt, weswegen kein Anspruch auf Einlass besteht, sollte diese Grenze erreicht sein, so Fuhlert weiter.

Letzte Aufführung des Theaterstücks am Otto-Brosowski-Schacht

Die Vorstellung in Hettstedt ist eine von insgesamt vier, die von einer freien Theatergruppe um den Berliner Regisseur Benjamin Zock inszeniert wird. Insgesamt sind etwa 30 Leute am Projekt beteiligt, das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefördert wird. Bereits am Eisleber Theater und gemeinsam mit Schülern des Sangerhäuser Geschwister-Scholl-Gymnasiums wurde das Stück dem Publikum präsentiert.

Als letzte Aufführung steht am Samstag die Darstellung am Otto-Brosowski-Schacht bei Siersleben auf dem Plan. Auch hier geht es um 19 Uhr los und der Eintritt ist ebenfalls frei. Auf dem dortigen Gelände des Schützenvereins Gerbstedt und Umgebung beginnt bereits ab 15 Uhr ein Tag der offenen Tür. Zum Abschluss der Theateraufführung ist außerdem ein kleines Bengalo-Feuerwerk auf der Halde geplant.