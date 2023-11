In den Grundschulen in Welbsleben und Sandersleben (Anhalt) startet bereits jetzt die Vorbereitung für die künftigen Erstklässler des Schuljahres 2024/25. Was dahinter steckt.

Welbsleben/Sandersleben/MZ. - „Wir freuen uns auf unsere Einschüler“, sagt Angela Selinger, Leiterin der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Sandersleben (Anhalt). Einschüler? Im Dezember? Richtig gelesen. Denn in der Grundschule, ebenso wie in der Grundschule „Einetal-Vorharz“ in Welbsleben, wo Selinger die kommissarische Leitung innehat, startet im November die Vorbereitung auf die künftigen Erstklässler.