Notaufnahme in Hettstedt geschlossen: Konnten an Silvester alle Patienten adäquat versorgt werden?

Bereits seit dem 23. Dezember wird die Klinik in Hettstedt nicht mehr vom Rettungsdienst angefahren. Seit dem 1. Januar ist die Notaufnahme am Hettstedter Klinikstandort endgültig geschlossen. Ein Blick auf die ersten Tage.

Hettstedt/MZ - „Die Abläufe in der Notfallversorgung funktionieren sehr gut“, blickt Kliniksprecherin Elisa Engert auf die ersten Tage des neuen Jahres, in denen die Notaufnahme am Standort Hettstedt der Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz geschlossen ist. Alle Notfallpatienten werden nun in Eisleben und Sangerhausen versorgt.