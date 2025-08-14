Aufgrund des Verkehrschaos in Welbsleben, Harkerode, Sylda und Quenstedt haben die Anwohner einer Onlinepetition gestartet. Unterdessen reagiert der Landkreis mit ersten Maßnahmen.

Welbsleben/MZ. - Mit Blick auf das Verkehrschaos und den Umleitungsärger in den Arnsteiner Ortsteilen Welbsleben, Harkerode, Sylda, Arnstedt und Quenstedt haben die Anwohner nun eine Onlinepetition gestartet. Mit dem Aufruf „Wir fordern, dass der Schwerverkehr ab A 36 Autobahnausfahrt Aschersleben-West auf der Autobahn weiter geleitet wird zur Ausfahrt Amesdorf und von dort auf die L 72“ richten sie die Petition an die Landesstraßenbaubehörde und das Straßenverkehrsamt.