  4. Umleitung durch Anrsteiner Dörfer: Gegen den Schwerlastverkehr: Anwohner starten Onlinepetition

Aufgrund des Verkehrschaos in Welbsleben, Harkerode, Sylda und Quenstedt haben die Anwohner einer Onlinepetition gestartet. Unterdessen reagiert der Landkreis mit ersten Maßnahmen.

Von Tina Edler 14.08.2025, 10:00
Anwohner starten aufgrund des Verkehrschaos in Welbsleben und den umliegenden Orten einen Bürgerprotest und eine Unterschriftensammlung (Foto: Walter Helbling)

Welbsleben/MZ. - Mit Blick auf das Verkehrschaos und den Umleitungsärger in den Arnsteiner Ortsteilen Welbsleben, Harkerode, Sylda, Arnstedt und Quenstedt haben die Anwohner nun eine Onlinepetition gestartet. Mit dem Aufruf „Wir fordern, dass der Schwerverkehr ab A 36 Autobahnausfahrt Aschersleben-West auf der Autobahn weiter geleitet wird zur Ausfahrt Amesdorf und von dort auf die L 72“ richten sie die Petition an die Landesstraßenbaubehörde und das Straßenverkehrsamt.