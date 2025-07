Gebaut ohne technische Hilfsmittel: Was über die Geschichte der einstigen Badeanstalt in Sandersleben (Anhalt) bekannt ist

Sandersleben/MZ. - In diesem Monat hätte das Stadtbad in Sandersleben (Anhalt) seinen 100. Geburtstag gefeiert. „Aber leider gibt es das Stadtbad nicht mehr, die einst so beliebte Badeanstalt auf dem Grundstück Bahnhofstraße Nr. 21 in Sandersleben“, sagt Peter Puschendorf. Als Ortschronist hat er sich dennoch mit der Geschichte des Bades beschäftigt, das immerhin 70 Sommer lang für die Badelustigen ihre Pforten öffnete.