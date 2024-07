Viele Kinder entscheiden sich für ein Lerncamp in den Sommerferien, um ihre Leistungen zu verbessern. Welchen Anteil das Land Sachsen-Anhalt an dieser Bildungsmöglichkeit hat, die auch in der Jugendherberge in Gorenzen angeboten wird.

Gorenzen/MZ. - In den Sommerferien beizeiten aus den Federn steigen – wer will das schon? Viele Mädchen und Jungen aus Sachsen-Anhalt haben sich ausgerechnet dafür entschieden. Sie besuchten oder besuchen derzeit einwöchige Lerncamps in Jugendherbergen – wie zum Beispiel Jolina und Kim. Die Mädchen, die sonst in der Sekundarschule Roßla unterrichtet werden, wollten ihre Leistungen in Englisch verbessern. Sie reisten in die Jugendherberge nach Gorenzen, in der sie auf Gleichgesinnte stießen. Vormittags saßen sie über Vokabeln, nachmittags genossen sie ihre freie Zeit.