Gerbstedt/MZ - Gut 50 Bürger nahmen am Dienstagabend auf den Zuschauerplätzen im Gerbstedter Ratssaal Platz. Das große öffentliche Interesse galt der ersten Sitzung des neugewählten Gerbstedter Stadtrats. Formalien machen in so einer ersten Sitzung eigentlich den Hauptteil der Tagesordnung aus. Spannend ist das für Bürger normalerweise nicht. Eigentlich. In Gerbstedt wurde jedoch offenbar eine Palastrevolution erwartet, zumindest aber, dass sich das Machtgefüge im Stadtrat grundsätzlich neu ordnet und das wollte man mitverfolgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.