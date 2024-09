Für neues Löschfahrzeug: Feuerwehrgerätehaus in Abberode wird DIN-gerecht erweitert

Symbolfoto - Geplanter Kauf eines Löschfahrzeuges mit Allrad erfordert Umbau in Abberode.

Abberode/MZ. - Die Vorfreude in der Freiwilligen Feuerwehr Abberode wächst. Die 25 aktiven Mitglieder – darunter auch gerade mal zwei 18 Jahre alte Feuerwehrleute – werden in Zukunft mit einem neuen Löschfahrzeug zu ihren Einsätzen fahren können.

Gerätehaus in Abberode wird für Feuerwehrauto fit gemacht

Die Stadt Mansfeld hat für das Haushaltsjahr 2026 die Anschaffung der neuen Technik mit Hilfe von Fördermitteln eingeplant.

Schon jetzt werden Vorbereitungen für die Ankunft des Fahrzeuges getroffen. Das bestehende Gerätehaus soll im nächsten Jahr DIN-gerecht erweitert werden, damit das Feuerwehrauto ausreichend Platz im Depot haben wird.

Die Planungsarbeiten für den Umbau werden bereits in diesem Jahr begonnen. Die erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von rund 12.600 Euro stehen bereit. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Mansfeld hat die Ausgabe dieser Summe in seiner jüngsten Beratung beschlossen.

Feuerwehrauto mit Allradantrieb

„Ich bin sehr glücklich über diese Entwicklung“, sagt Ortswehrleiter Michael Franke gegenüber der MZ. Das moderne Löschfahrzeug wird nach seinen Worten – anders als das jetzige – unter anderem über einen Allradantrieb verfügen.

Diese technische Ausstattung wird ihm zufolge die Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute wesentlich erleichtern. Besonders im Winter sei die bislang fehlende Allrad-Ausrüstung bei Einsätzen im Territorium am äußersten Rand der Stadt Mansfeld und des Landkreises Mansfeld-Südharz problematisch. Die angekündigte moderne Technik gibt vor allem den jungen Leuten im Team einen großen Motivationsschub, weiß der Ortswehrleiter zu berichten.

Die Feuerwehrleute aus Abberode, zu denen auch sieben Einsatzkräfte aus Molmerswende zählen, haben ein großes Einzugsgebiet abzudecken. Sie rücken aus, wenn ihre Hilfe in Abberode, Molmerswende, Steinbrücken, Horbeck und in Leinemühle gebraucht wird.