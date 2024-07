Am 18. August findet der Spitzkopp-Markt in Sandersleben (Anhalt) statt. Gesucht werden noch Händler aus der Region Mansfelder Land und Umgebung mit marktypischen Produkten.

Für das bunte Treiben zum Spitzkopp-Markt in Sandersleben werden noch Händler gesucht

Veranstaltungen in Mansfeld-Südharz

Sandersleben/MZ. - Ob Kunst, Kulinarisches oder Handwerksprodukte: Auf dem Spitzkopp-Markt in Sandersleben (Anhalt), der am 18. August stattfindet, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Teilweise über 50 verschiedene Stände sind jedes Jahr zum bunten Treiben auf dem Festplatz am Sportplatz dabei, weiß Barbara Papke zu berichten, die den Markt federführend organisiert.

Die Händler und Handwerker kommen dabei nicht nur aus Mansfeld-Südharz, sondern auch aus dem Harzkreis oder Halle. „Wir wollen den Besuchern immer was bieten“, sagt Papke. Ein Puppenmuseum, die Molmecker Bierhersteller vom „Brauwerk Lichtloch 23“ und „Sandras Süße Törtchen“ aus Hettstedt gehörten bereits dazu.

Auch Flohmarkthändler und Trödler willkommen

Es werden aber auch immer wieder neue und zusätzliche Händler gesucht, um das Angebot zu erweitern, sagt Papke. „Wir lassen nur keine Neuware zu“, ergänzt sie. Gesucht werden marktypische Produkte aus der Region Mansfelder Land und Umgebung, wie beispielsweise Wein, Honig, oder Käse sowie Kunsthandwerker mit selbstgefertigten Waren, wie Keramik, Selbstgenähtes, Gestricktes, Marmeladen, Figuren und mehr. Auch Flohmarkthändler und Trödler sind herzlich willkommen, sagt Papke. Bis Ende Juli kann sich jeder, der Interesse hat, direkt bei der Sandersleberin anmelden.

In diesem Jahr findet übrigens die zehnte Auflage des beliebten Spitzkopp-Markts statt, der im Rahmen des Heimatfestes am Sonntag über die Bühne geht. Papke hoffte, dass wie in den Jahren zuvor, das Wetter mitspielt und wieder zahlreiche Besucher kommen. „Wir haben immer sehr guten Zuspruch“, sagt Papke.

›› Interessenten, Händler und Handwerker melden sich bei Barbara Papke unter der 0173/162 33 13 oder per Mail unter: [email protected]