Am Wochenende wird zum Mittelalterfest auf das Schloss in Mansfeld geladen. Markttreiben, Ritterkämpfe und mehr erwartet die Besucher. Jedoch sind die Parkplätze am Festgelände begrenzt.

Mansfeld/MZ. - Es ist wohl die Meldung der guten Nachrichten: Zum großen Mittelalterfest von Freitag bis Sonntag auf Schloss Mansfeld ist der Eintritt für die Besucher komplett frei. Das Programm ist inhaltlich wirklich kaum zu überbieten und die Wetteraussichten - um doch ein bisschen ins Spekulative abzudriften - sind so übel auch nicht.

Markttreiben, Ritterkämpfe und mehr auf Schloss Mansfeld

Wie ein Mitarbeiter der Standortentwicklungsgesellschaft gegenüber (SEG) der MZ bestätigte, ist dieses große Fest ein weiteres Veranstaltungsangebot im Rahmen der Feierlichkeiten zu 500 Jahre Bauernkrieg und zum 500. Todestag von Thomas Müntzer.

Für das Mittelalterfest auf Schloss Mansfeld seien Fördermittel geflossen. In der Einladung heißt es: „Die drei Grafen von Mansfeld laden zum Mittelalterfest auf Schloss Mansfeld! Zusammen mit Heiterhaufen präsentiert das Schloss Mansfeld das 1. Mittelalterfest.“

Los geht es an diesem Freitagabend um 20 Uhr mit „Worrystone“. Mit ihrer Musik eröffnet die Band das bunte Markttreiben. An den beiden Wochenendtagen geht es jeweils um 10 Uhr mit Kanonendonner los.

Was dann folgt, ist alles, was das Mittelalter-Herz begehrt: Markttreiben, Ritterkämpfe, Livemusik, eine Medikusshow, Feuershow, Feuerwerk - und das am Samstag bis 22 Uhr und am Sonntag bis knapp vor 18 Uhr. Man muss sich also an diesem Wochenende nichts anderes vornehmen.

›› Programm für das kommende Wochenende auf Schloss Mansfeld unter www.gerechtigkeyt1525.de

Wo kann man parken?

Ein Wort zur Parksituation auf und in der Nähe von Schloss Mansfeld. Wie Volker Schmidt, Bildungsreferent auf dem Schloss, auf MZ-Anfrage informiert, sind die Parkplätze direkt am Festgelände begrenzt. In den zu erwartenden Stoßzeiten würden Parkplatzeinweiser da sein, die durchaus auch die Leute direkt ans Schloss leiten würden, wenn Plätze frei werden.

Aber Schmidt ist da doch auch eher skeptisch und bittet deshalb Leute, die mit Auto anreisen, die Parkplätze in der Bauernsiedlung und in der Straße zwischen Bauernsiedlung und Leimbacher Friedhof zu nutzen. Nicht geparkt werden sollte dagegen am Straßenrand der Landstraße nach Klostermansfeld.